واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعه في السوق الموازية بمصر يوم الأحد، ليقترب من 50 جنيه للدولار، مع ترقب استلام الدولة للدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة هذا الأسبوع كما هو معلن.

وانخفض سعر بيع الدولار في السوق الموازية بحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة ليتراوح بين 50.58 و50.78 جنيه للدولار، مقابل نحو 52.7 جنيه للدولار في المتوسط مساء السبت، ونحو 59.8 مساء الجمعة.

وتتوقع مصر الحصول على 15 مليار دولار الأسبوع الجاري تمثل الدفعة الأولى من مشروع بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية، وقعت الدولة اتفاقه يوم الجمعة مع تحالف تقوده شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ الحكومية الإماراتية الشهيرة.

وستحصل مصر على الدفعة الثانية من قيمة الاتفاق، البالغة 20 مليار دولار، خلال شهرين.

وتجاوبت أسواق المال على الفور مع الإعلان عن توقيع الصفقة يوم الجمعة، وتضمن ذلك هبوط سريع في سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية بمصر.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر نحو 30.9 جنيه للدولار الواحد. فيما كان سعر الصرف بالسوق الموازية وصل لمستويات قياسية خلال وقت سابق من العام الجاري عندما تخطى 70 جنيه للدولار الواحد، قبل أن يهبط عن ذلك المستوى.

وتعاني مصر من نقص في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، وتفاقمت أزمة السيولة مع زيادة التوترات في البحر الأحمر -على خلفية الحرب في غزة- والتي تسببت في تراجع عائدات قناة السويس.

وقالت الحكومة إنها ستستخدم أموال صفقة رأس الحكمة في تحسين أزمة السيولة لديها، وإن الصفقة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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