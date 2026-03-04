تخطى سعر الدولار مستوى 50 جنيه مصري في بنوك محلية الأربعاء، مع ارتفاع الطلب وموجة تخارج الأموال الساخنة في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار الهجمات الإيرانية على أهداف خليجية.

والسبت الماضي، تم تنفيذ ضربات إسرائيلية أمريكية ضد إيران تسببت في مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات طهران، فيما ردت إيران بهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في دول الخليج وامتدت لبعض الأهداف الأخرى من ضمنها منشآت نفطية وتسببت في تعطل حركة الطيران وخسائر في أسواق الأسهم وحركة الملاحة وعبور ناقلات النفط.

كان سعر بيع الدولار قد وصل لمستوى 50 جنيه في نهاية يونيو 2025، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراقب مصر تداعيات الحرب خاصة في ظل تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر وأنباء عن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة عبور السفن، فيما قررت شركات شحن عالمية تحويل مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس والتي تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر.

ويعد مضيق هرمز - وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عُمان - أحد أهم ممرات النفط ويعبر منه نحو خمس النفط العالمي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا