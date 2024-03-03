واصل الدولار في السوق الموازية بمصر تراجعه المستمر منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، لينخفض في التعاملات الصباحية يوم الأحد تحت مستوى 44 جنيه للدولار.

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا اكتمال الدفعة الأولى البالغة 15 مليار دولار -منها 5 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري- من قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار، على أن تحصل خلال شهرين على باقي قيمة الصفقة.

وساهمت الصفقة في تراجع قيمة الدولار في العقود الآجلة للجنيه وفي السوق الموازية، إذ تشير البيانات إلى انخفاض تدريجي كبير خلال الأيام الماضية، حيث كان الدولار يتداول فوق 60 جنيه للدولار الواحد قبل الإعلان عن الصفقة.

وبحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الأحد، تراوح سعر بيع الدولار بالسوق الموازية في المتوسط بين 43.50 و43.70 جنيه للدولار بعد أن كان يتداول في نطاق أعلى من 45 جنيه منذ مساء يوم السبت، وفق متعاملين.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية وصل لمستويات تاريخية عند 70 جنيه للدولار الواحد مطلع العام الحالي قبل أن يتراجع، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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