رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي، الاثنين، من 9.5% إلى 20% في خطوة طارئة، بحسب بيان من البنك على موقعه الرسمي، في إجراء لدعم العملة التي انهارت بعد تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والعقوبات الاقتصادية اللاحقة لذلك.



وقال البنك، في بيانه إن " الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي تغيرت بشكل كبير. وستضمن زيادة سعر الفائدة..التعويض عن مخاطر انخفاض العملة والتضخم المتزايدة".



وأوضح البيان أن "هذا ضروري لدعم الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وحماية قيمة مدخرات المواطنين من الانخفاض".



وتراجعت قيمة الروبل الروسي بحوالي 24% مقابل الدولار صباح الاثنين، ليبلغ سعر العملة الأمريكية 110.2 روبل الساعة 12:33 بتوقيت دبي، بحسب بيانات أيكون-ريفينيتف.

وأعلنت عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد روسيا، تضمنت أكبر بنكين روسيين، الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز أن السلطات أبلغت الشركات التي تعمل في التصدير ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية في السوق لدعم الروبل.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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