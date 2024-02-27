انخفض سعر تداول الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية صباح الثلاثاء، ليُتداول تحت مستوى 52 جنيه بعد أن كان قد ارتفع مساء الاثنين.

ويشهد السوق الموازية تذبذب في سعر الدولار مع ترقب استلام مصر هذا الأسبوع للدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة -التي أُعلن عنها يوم الجمعة الماضي- البالغة 15 مليار دولار، منها 5 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

وتراجع سعر بيع الدولار في السوق الموازية بحلول الساعة العاشرة والنصف صباح الثلاثاء، إلى نحو 51.64 و 51.69 جنيه للدولار، بدلا من نحو 52.35 جنيه للدولار مساء الاثنين.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند نحو 30.9 جنيه للدولار. وكان سعر الصرف بالسوق الموازية وصل لمستويات قياسية خلال وقت سابق من العام الجاري عندما تخطى 70 جنيه للدولار، قبل أن يهبط عن ذلك المستوى.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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