ارتفع يوم الاثنين تسعير الدولار مقابل الجنيه المصري وفق أسعار الذهب محليا وعالميا ليسجل نحو 63.4 جنيه للدولار مقابل 63.2 جنيه في الإغلاق السابق، وبنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.3%.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 56.8 دولار بتعاملات الاثنين بارتفاع 0.2% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الذهب عيار 21 بالسوق المصري حوالي 3,600 جنيه للجرام بارتفاع 0.6% عن السعر السابق.

ويُحسب سعر الدولار في السوق السوداء في مصر وفقا لسعر الذهب عن طريق قسمة سعر جرام الذهب محليا على السعر العالمي للذهب.

يأتي هذا فيما يستقر سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد بعد أن خفضت الدولة قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022، في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في خروج الأموال الساخنة من مصر.

ويشهد سوق الذهب في مصر تغيرات متسارعة كونه يرتبط بالسعر العالمي للمعدن الأصفر وسعر الدولار في السوق السوداء الذي شهد قفزات خلال الشهر الماضي مع ترقب خفض جديد لسعر الجنيه في البنوك يراه مراقبون ضروري لإتمام اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في ظل أزمة سيولة.

يذكر أن أسعار العقود الآجلة للجنيه المصري انخفضت في تعاملات الاثنين بنسبة 0.39% لتسجل 63.25 جنيه للدولار.

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

فيما ارتفع تسعير الدولار وفق شهادات إيداع البنك التجاري الدولي الاثنين بنسبة 1.6% ليبلغ 70.63 جنيه للدولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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