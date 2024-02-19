واصل تسعير الدولار وفق سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر والمدرج ببورصة مصر- ارتفاعه يوم الاثنين، بعد زيادة طفيفة الأحد.

وبلغ تسعير الدولار الاثنين وفق شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 70.63 جنيه للدولار، مرتفعا من 69.5 جنيه بنهاية تعاملات الأحد، بارتفاع بنسبة 1.6%.

وأغلق سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية جلسة التداول الاثنين عند سعر 82.5 جنيه للسهم مرتفعا بنسبة 1.4% مقارنة بإغلاق الأحد.

وأنهت شهادات الإيداع الدولية للتجاري الدولي تعاملات يوم الاثنين عند 1.168 دولار للشهادة الواحدة، منخفضة بنسبة 0.17% عن نهاية الأسبوع الماضي.

وبذلك يكون تسعير الدولار وفق شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي ارتفع منذ بداية العام الجاري بنحو 24.4%.

ويتم حساب سعر الدولار وفق تلك الشهادات من خلال قسمة سعر السهم بالجنيه على سعر شهادة الإيداع الدولية بالدولار.

ويشتري المستثمرون الراغبون في الحصول على دولار أسهم البنك التجاري الدولي المحلية، التي يتم تحويلها إلى شهادات إيداع دولية يمكن بيعها في بورصة لندن لتوفير الدولار الذي يتم تحويله بعد ذلك إلى داخل مصر، حيث أن السهم الواحد يساوي شهادة إيداع دولية واحدة.

يأتي هذا فيما يستقر سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد بعد أن خفضت الدولة قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022، في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في خروج الأموال الساخنة من مصر.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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