تراجعت العملات المشفرة بقوة بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سماحه لهجمات عسكرية على شرق أوكرانيا لتفقد بيتكوين 7.2% من قيمتها وتسجل 34.93 ألف دولار، فيما فقدت عملة الإيثير نحو 9.35% لتصل إلى 2,380 دولار، بحسب بيانات ريفينيتيف.

وبحسب تقديرات حكومية نقلتها وكالة بلومبرغ هذا الشهر عن الكرملين فإن الروس بحوزتهم نحو 214 مليار دولار عملات رقمية، تمثل 12% من إجمالي حيازات العالم.

وبحسب بيانات جامعة كامبريدج المنشورة في أكتوبر 2021 والتي ذكرها تقرير بلومبرغ ، فإن روسيا هي ثالث أكبر مركز لتعدين العملات المشفرة بعد أمريكا وكازاخستان.

(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)

(للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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