سجل الجنيه الإسترليني يوم الاثنين مستويات متدنية مقابل الدولار، ليواصل تراجعه بعد الإعلان عن خطة الحكومة البريطانية الجديدة بشأن خفض الضرائب.

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وانخفض الجنيه الإسترليني بـ5% مقابل الدولار إلى 1.03، بحسب رويترز.

كما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل اليورو.

ووفقا لرويترز، قال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يوم الأحد، إنه يصب تركيزه على تعزيز النمو على المدى البعيد لا على تحركات السوق على المدى القصير.

وفي تصريح لرويترز قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، إن أمام بريطانيا خياران، إما أن يعيد وزير المالية ضبط الحزمة الاقتصادية التي قد تكون صعبة سياسيا ولكنها مطلوبة اقتصاديا. أو أن يترك ذلك لبنك إنجلترا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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