أعلن كواسي كوارتنج وزير المالية البريطاني، يوم الجمعة، إلغاء شريحة من ضريبة الدخل العالي البالغة 45% والتي كانت تعد أعلى معدل لضريبة الدخل في دول مجموعة السبع، ضمن حزمة إجراءات تهدف لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء المعيشية، وفقا لما نقلته ذا تليغراف البريطانية.

وتسعى حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، إلى وضع خطة لتخفيف أعباء المعيشة وسط ارتفاع كبير للتكلفة، حيث تعهدت بخفض الضرائب.

ويعني القرار، أنه بدءا من أبريل المقبل، سيصبح معدل ضريبة الدخل العالي موحدة عند 40%.

وفقا للوزير فإن "هذا سيبسط النظام الضريبي ويجعل بريطانيا أكثر قدرة على المنافسة.. يحفز النمو. وسيفيد الاقتصاد كله والبلاد بأسرها".

وكذلك - وفقا لما كان متوقع لخطة الحكومة الجديدة - أعلن كوارتنج إلغاء زيادة ضريبة الشركات التي كان مخطط لها سابقا، وأزال الحد على علاوات العاملين في القطاع البنكي بالإضافة لإجراءات أخرى.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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