أصدر الانتربول الدولي "نشرة حمراء" لتوقيف دو كوون، الشريك المؤسس لشركة تيرافورم لابز ، وفقا لما نقلته بلومبرغ يوم الاثنين عن مدعين عامين من كوريا الجنوبية.

وكانت محكمة في كوريا الجنوبية، أصدرت في وقت سابق هذا الشهر، مذكرة اعتقال لمخترع عملة لونا الرقمية دو كوون و5 آخرين مقيمين في سنغافورة، بحسب ما نقلته رويترز في 14 سبتمبر.

وجاء القرار بعد أشهر من التحقيقات إذ تسبب انهيار عملة تيرا يو إس دي المستقرة التابعة لكوون والـ 5 الآخرين -والتي كانت مربوطة بالدولار وعملة شقيقة تدعى لونا قبل أن يتسبب هبوطها الكبير في فك ربطها بالدولار- في مايو الماضي بغضب شعبي في كوريا الجنوبية.

خسر المستثمرون على مستوى العالم في العملتين آنذاك ما يزيد عن 42 مليار دولار، بحسب ما نشرته شركة "إليبتيك" لتحليلات العملات المشفرة في مايو.

وعملة لونا (وهي العملة الجديدة التي أطلقها مؤسس لونا في محاولة لإنقاذ الوضع بعد انهيار عملة تيرا يو إس دي في مايو)، ولونا كلاسيك (وهي العملة الأصلية التي انهارت في مايو وتم تغيير علامتها بعد ذلك إلى لونا كلاسيك).

للمزيد: الكريبتو في أسبوع: إيثريوم ترقي شبكتها .. ولونا تهوي بعد مذكرة اعتقال مؤسسها

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا