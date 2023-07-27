قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وستكون مستعدة لتوريد الحبوب مجانا إلى 6 دول إفريقية في فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفق ما أوردته وكالة رويترز يوم الخميس.

وجاءت تصريحات بوتين بعد إعلان الكرملين هذا الشهر وقف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع انتهاء فترة سريانه في 17 يوليو الذي سيؤثر على عدد كبير من الدول المستوردة للحبوب مثل مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

ونقلت رويترز عن بوتين، خلال افتتاحه الخميس قمة روسيا - إفريقيا في سان بطرسبرغ قوله إن هذه الدول هي بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا، مضيفا أن كل دولة ستحصل على نحو 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب المجاني.

والخميس بدأت القمة الروسية-الإفريقية في سان بطرسبرغ بحضور زعماء ورؤساء عدة دول إفريقية مثل جنوب إفريقيا وإثيوبيا كما يحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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