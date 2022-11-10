رفعت وزارة الطاقة والنفط السودانية، سعر البنزين 18.8%، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا" الخميس.

ووفقا للبيان الحكومي، فاعتبارا من بعد ظهر الخميس، سيصبح سعر لتر البنزين 620 جنيه سوداني ( 1.1 دولار) بدلا من 522 جنيه (0.9 دولار) في شهر أكتوبر حين خفضت الوزارة أسعار المحروقات.

حرر السودان في يونيو 2021 أسعار البنزين والديزل بالكامل، في الوقت الذي ينفذ فيه البلد إصلاحات لإنعاش الاقتصاد، تحت مراقبة صندوق النقد الدولي.



للمزيد: السودان يعلن خفض أسعار البنزين 25.4%

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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