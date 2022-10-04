خفضت وزارة النفط السودانية أسعار المنتجات البترولية بدءا من يوم بعض الثلاثاء، بنسبة 25.4% وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وانخفض سعر البنزين إلى 522 جنيه لللتر (0.9 دولار) من 700 جنيه للتر(1.2 دولار).

وحرر السودان في يونيو 2021 أسعار البنزين والديزل بالكامل، فيما يطبق البلد المتأزم إصلاحات صارمة لإنعاش الاقتصاد، تحت مراقبة صندوق النقد الدولي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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