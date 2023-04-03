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قالت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها)، في بيان حول اجتماعها الاثنين، إن قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أعلنته عدة دول في التحالف الأحد، يعني خفض بنحو 1.66 مليون برميل يوميا إضافة للخفض المتفق عليه في أكتوبر الماضي.

ووفقا لرويترز، ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد القرار، مسجلة أعلى معدل ارتفاع يومي في ما يقرب من عام.

ويتداول سعر خام برنت عند 84.96 دولار للبرميل بزيادة 6.35% بحلول الساعة 4.15 مساء بتوقيت دبي، وفقا لبيانات رويترز.

وخلال الاجتماع أشارت اللجنة إلى أن خفض الإنتاج الطوعي هو " إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط".

ويوم الأحد، أعلنت كل من السعودية والإمارات والكويت والجزائر وعُمان والعراق وروسيا، بدء خفض طوعي لإنتاج النفط اعتبارا من شهر مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023.

ولجنة المتابعة الوزارية المشتركة -التي تضم وزراء الطاقة للدول الرئيسية بأوبك بلس- هي لجنة فنية ليست مخولة بإصدار قرارات، لكنها تقدم توصيات بناء على تقييمها للسوق، وتتابع مدى التزام أعضاء أوبك بلس بحصتهم من الإنتاج، بحسب تقارير إعلامية.

وجددت اللجنة التزامها بسياسة خفض الإنتاج التي أقرتها في أكتوبر الماضي.

وسياسة الإنتاج الحالية لأوبك بلس - التي بدأ تطبيقها في نوفمبر- تتمثل في خفض سقف إنتاج النفط بـ 2 مليون برميل يوميا، وهذا يأتي إضافة للخفض الناتج عن الخفض الطوعي الجديد.

وتضم أوبك بلس الدول الأعضاء في أوبك وعلى رأسها السعودية ودول من خارجها من بينها روسيا.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع المقبل للجنة المتابعة الوزارية المشتركة في 4 يونيو 2023.

للمزيد: في خطوة احترازية...دول بتحالف أوبك بلس تعلن خفض طوعي لإنتاج النفط خلال 2023

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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