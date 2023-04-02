* تم التحديث بأسعار النفط

أعلنت عدة دول بتحالف "أوبك بلس" (منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها)، يوم الأحد، خفض طوعي لإنتاجها من النفط بداية من شهر مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023، في خطوة وصفتها بأنها "احترازية"، لكن محللة قالت إنها تعكس "القلق البالغ حول توقعات سوق النفط".

ويأتي هذا الإعلان فيما تشهد أسعار النفط انخفاض خلال عام 2023 عن مستوياتها المرتفعة التي بلغتها في عام 2022 بفعل الحرب في أوكرانيا التي بدأت نهاية فبراير من العام الماضي، واستفادت أغلب الدول المنتجة للنفط خلال 2022 من هذا الارتفاع في تعزيز إيراداتها.

وارتفع سعر خام برنت ليتداول عند 86.44 دولار للبرميل الاثنين على خلفية القرارات، بينما زاد خام تكساس ب5.6% ل79.90 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط تتداول حول مستوى 68 -74 دولار للبرميل في الفترة الماضية بعد أن تخطت ال100 دولار للبرميل العام الماضي بعد بدء الحرب.

ماذا أعلنت الدول؟

قالت السعودية، الأحد، إنها ستبدأ خفض طوعي في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023، بحسب تغريدة لوزارة الطاقة السعودية على تويتر.

وأرجعت الوزارة القرار إلى كونه "خطوة احترازية تهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".

وأعلنت روسيا، العضوة في أوبك بلس، الأحد أيضا، أنها ستخفض بشكل طوعي إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023، بحسب ما قاله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

فيما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) يوم الأحد عن سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي قوله إن الإمارات قررت بدء خفض طوعي لإنتاجها النفطي بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو حتى نهاية 2023.

كذلك قال وزير النفط الكويتي إن بلاده قررت أن تقوم بتخفيض طوعي لإنتاجها بمقدار 128 ألف برميل يوميا من مايو حتى نهاية 2023 بالتنسيق مع بعض أطراف "أوبك بلس"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) يوم الأحد.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد أيضا، أنها قررت خفض الإنتاج طواعية بمعدل 211 ألف برميل يوميا بدءا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الحالي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت الجزائر، أيضا الأحد، إنها ستقوم بخفض طوعي مقداره 48 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية قولها إن "هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك+ في 5 أكتوبر 2022".

وبالمثل، قررت سلطنة عُمان تنفيذ تخفيض طوعي مقداره 40 ألف برميل يوميا من النفط الخام اعتبارا من مايو القادم حتى نهاية العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، بحسب تغريدة لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية على تويتر.

وكانت مجموعة أوبك بلس اتفقت في أكتوبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.



"مؤشر يعكس القلق"

قالت كارول نخلة الرئيسة التنفيذية لشركة "كريستول إنرجي" في لندن، لزاوية عربي يوم الأحد بعد قرارات الخفض المُعلنة، إن ذلك يعكس القلق البالغ حول توقعات سوق النفط في ظل المخاوف المتنامية من الاضطرابات الاقتصادية.

تأتي قرارات دول أوبك بلس يوم الأحد بالخفض الطوعي للإنتاج قبل يوم من اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج لأوبك بلس.

وقال أنس الحجي مستشار التحرير في منصة "الطاقة" وهي منصة عربية متخصصة في أخبار الطاقة، لزاوية عربي: "تخفيض الإنتاج يعني أن بعض دول أوبك بلس ترى أن هناك انخفاض في الطلب على نفطها، وليس بسبب انخفاض الأسعار".

وفي مارس الماضي، أبقت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام عند 2.3 مليون برميل يوميا، وقالت إنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب في الربع الأول والثاني من العام وأرجعت ذلك إلى تراجع متوقع للنشاط الاقتصادي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أمريكا ودول أوروبية.

وقال المستشار والخبير بمجال الطاقة في عُمان ومدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العُمانية سابقا علي بن عبدالله الريامي، لزاوية عربي: "أوبك وأوبك بلس مليئتان بالمفاجآت سننتظر غدا لنرى ردة فعل ذلك (على السوق)، أعتقد أنه سيحصل تسونامي ليس في اليوم الأول ولكن لنرى كيف ستسير الأمور".

فيما رأى الخبير الاقتصادي الجزائري والرئيس السابق للجنة الاقتصاد في البرلمان الجزائري الهواري تيغرسي، في حديث لزاوية عربي، أن خطوة الخفض الطوعي للإنتاج "متوقعة وليست مفاجئة".

وأوضح أن "هناك ضعف في الطلب مرتبط بأزمة اقتصادية كبيرة موجودة في أوروبا وحتى في أمريكا...دول أوبك بلس شافت (رأت) أن هناك نقص على الطلب...راح تودي (تؤدي) إلى إشكالية أخرى وهي انخفاض الأسعار لذلك قامت دول أوبك بلس بالتخفيض في الإنتاج".

تخفيض "غير منطقي"

اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التخفيضات المُعلنة يوم الأحد من دول أوبك بلس غير منطقية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز: "لا نعتقد بأن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، وقد أوضحنا ذلك".

وكانت واشنطن انتقدت سابقا قرار أوبك بلس في أكتوبر الماضي بخفض إنتاج النفط، إذ جاء القرار في وقت كانت الولايات المتحدة تطالب فيه بزيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط وبالتالي السيطرة على التضخم.

(إعداد: جيهان لغماري وريم شمس الدين، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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