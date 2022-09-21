ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتداول عند نحو 92.9 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بحسب رويترز بعدما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعبئة الجيش في خطاب متلفز.

وقفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عقدين، متأثرا بإعلان بوتين، وذلك قبل أن يتخذ الفيدرالي الأمريكي قرار برفع محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق الأربعاء.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس سعر العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى- بأكثر من 0.5% وهو أعلى مستوى له منذ 2002، وفقا لرويترز.

ولم تتأثر الأسهم الأوروبية كثيرا، حيث بالكاد ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1٪ بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو.

ووفقا لسي إن بي سي، تراجع سعر الروبل الروسي 1% إلى 61.2 مقابل الدولار.

ونقلت رويترز، عن خطاب متلفز لبوتين، حذر فيه بأن بلاده سترد بقوة إذا واصل الغرب ما سماه "الابتزاز النووي"، مضيفا :"إذا تعرضت وحدة أراضي بلادنا للتهديد، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا - هذه ليست خدعة" وأن روسيا لديها الكثير من الأسلحة للرد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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