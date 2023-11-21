وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال- شركة حكومية - اتفاقية بيع نحو مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال لشركة "بي بي" البريطانية لمدة 9 سنوات، ابتداء من 2026، وفق وكالة الأنباء العُمانية الثلاثاء.

وتسعى سلطنة عُمان - وهي واحدة من مُصدري النفط والغاز - لتعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، والطلب الأوروبي على غاز بديل للغاز الروسي.

ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة إيرادات الغاز الطبيعي المسال ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما نقلته الوكالة عن الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية حمد بن محمد النعماني.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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