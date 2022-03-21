قفزت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع تدخل القوات الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية الشديدة، بينما أفاد منتجو النفط الكبار بأنهم يكافحون لإنتاج حصصهم المخصصة بموجب اتفاق توريد، وهو ما يثير تخوفات اضطرابات الإمدادات، وفقا لرويترز.



وارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.8% إلى 109.89 دولار للبرميل، وزاد خام تكساس 2% إلى 106.79 دولار .

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز فقد أظهر أحدث تقرير لتحالف "أوبك+" أن بعض المنتجين ما زالوا يقصرون عن حصص الإمدادات المتفق عليها، فيما قالت مصادر للوكالة، أن "أوبك+" أخطأت هدفها الإنتاجي بأكثر من مليون برميل يوميا في فبراير، بموجب اتفاقها لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

دفعت توقعات الإمدادات السيئة وارتفاع الأسعار وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة، إلى تحديد طرق لخفض استخدام النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في غضون أربعة أشهر - بما في ذلك حدود لسرعة السيارات واستخدام وسائل النقل العام الأرخص.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)