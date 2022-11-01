

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات نقلتها وكالة انرتافكس، الثلاثاء، إن بلاده بدأت عمليات تسليم متبادلة للمنتجات البترولية إلى إيران، وسيتوسع النطاق لاحقا.

وأضاف نوفاك، عقب نتائج اللجنة الحكومية الدولية للبلدين :"مقايضة شحنات المنتجات البترولية بدأت بالفعل واتفقنا على توسيع النطاق".

وفي ذات الإطار، نقلت وكالة سبوتنيك عن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي الثلاثاء، إن مستوى التعاون سوف يزداد "يوم بعد يوم"، مضيفا :"أنا متأكد من أنه يمكن للدولتين تحييد العقوبات، من خلال الاعتماد على القدرات الموجودة في البلدين".

وروسيا وإيران، كلاهما خاضعتان لعقوبات أمريكية تمنع تصدير نفط البلدين للسوق الدولي، مع استمرار تعثر التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني يسمح لطهران بتصدير النفط.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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