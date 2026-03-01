وافق تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) يوم الأحد، على رفع إنتاج النفط بمقدار 206 ألف برميل يوميا خلال أبريل المقبل، فيما تتجه الأنظار لسوق النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة الهجمات على إيران.

ومنذ الهجمات التي بدأت السبت، تواجه ناقلات النفط عقبات للعبور بعدما تعرضت ناقلتا نفط لأضرار في مضيق هرمز فيما لا تزال العديد من الناقلات عالقة. ومضيق هرمز هو ممر ملاحي محوري في تجارة النفط، يقع بين إيران وسلطنة عُمان ويمر عبره خمس النفط العالمي.

وتترقب الأسواق تفاعل أسعار النفط يوم الاثنين مع تداعيات الهجمات ضد إيران والتي أدت لمقتل المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي وقادة آخرين، وردت إيران بهجمات على قواعد أمريكية في دول خليجية ما تسبب في تعطل حركة الطيران وخسائر في أسواق الأسهم.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا، في بيان الأحد، إن الدول الأعضاء ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب، لدعم استقرار السوق، مؤكدا على "أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج".

وسيعقد الاجتماع المقبل للتحالف يوم 5 أبريل المقبل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

