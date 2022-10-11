* تم التحديث ببيان من مجلس الوزراء السعودي

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعيد تقييم علاقات أمريكا مع السعودية بعد إعلان أوبك+ الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا، بحسب تصريحات لجون كيربي، متحدث الأمن القومي في البيت الأبيض الثلاثاء.

وجاءت تصريحات كيربي خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن"، مضيفا أن بايدن يرغب في التعاون مع الكونجرس بخصوص العلاقات المستقبلية مع السعودية بعد مطالبة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز تجميد التعاون الأمني مع السعودية في وقت سابق.

جاء قرار أوبك+ - المجموعة التي تضم دول أوبك المنتجة للنفط بقيادة السعودية ودول أخرى على رأسهم روسيا، يوم الأربعاء الماضي ضد الرغبة الأمريكية، التي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وتسعى مع دول أوروبية لوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، قال في مؤتمر صحفي من فيينا عقب اجتماع أوبك+، حول حظر النفط الروسي ووضع سقف على سعره "لا نعلم ما الذي سيحدث بالحظر، لا نعلم بعد كيف سيٌنفذ السقف ومن سيلتزم به وما تداعياته".

وقد دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي مينينديز، بلاده لتجميد علاقاتها الأمنية مع السعودية وتجميد مبيعات الأسلحة لها، في أحدث التصريحات الأمريكية على خلفية قرار أوبك+ الأسبوع الماضي.

وعقب قرار أوبك+، صرح البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس (الأمريكي) محبط من قرار أوبك الذي يتسم بقصر النظر فيما الاقتصاد العالمي يتعامل مع الآثار السلبية المستمرة لـ غزو بوتين لأوكرانيا".

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وعلى جانب آخر قال مجلس الوزراء السعودي، إن مجموعة أوبك بلس دورها محوري في تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" الثلاثاء.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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