تراجعت أسعار النفط في آسيا في تداولات يوم الخميس، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، واستئناف تدفقات النفط الروسي عبر خط يصل لأوروبا.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.2% إلى 97.22 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 0.2% إلى 91.71 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وساهم استئناف تدفقات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا الممتد إلى أوروبا في تهدئة مخاوف السوق بشأن الإمدادات العالمية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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