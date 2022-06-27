واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لأن يتخذ قادة مجموعة السبع إجراءات إضافية ضد صادرات النفط والغاز من روسيا.

وارتفع كل من خام برنت بنسبة 0.2% إلى 113.34 دولار للبرميل وخام غرب تكساس بنسبة 0.1% إلى 107.73 دولار للبرميل بحسب رويترز.

طغى قلق المستثمرين من نقص الإمدادات على مخاوفهم من احتمال أن يغرق العالم في ركود اقتصادي. ومن المتوقع أن يناقش قادة الدول السبع في اجتماعهم في ألمانيا إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي قد ينتج عنه إمدادات إضافية من النفط من إيران.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا