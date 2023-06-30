رفعت الإمارات أسعار الديزل والبنزين بأنواعه لشهر يوليو مقارنة بأسعار يونيو، وفقا لبيانات نشرتها مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود، عبر تويتر يوم الجمعة.

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

الأسعار الجديدة لشهر يوليو:

- سعر بيع لتر الديزل سيصبح 2.76 درهم من 2.68 في يونيو.

- سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 2.81 درهم من 2.76 في يونيو.

-سعر بيع لتر بنزين 95 سيصبح 2.89 درهم من 2.84 درهم في يونيو.

-سعر بيع لتر بنزين 98 سيصبح 3 درهم بدلا من 2.95 في يونيو.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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