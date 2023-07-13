* تم التحديث بتوقعات وكالة الطاقة الدولية

رفعت منظمة أوبك المصدرة للنفط توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام مع ارتفاع الطلب من الصين في الربع الثاني من 2023، وفقا لتقرير صادر يوم الخميس.

وتوقعت أوبك، في تقريرها الشهري في يوليو، أن ينمو الطلب بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا من 2.35 مليون برميل يوميا في تقديرات الشهر الماضي. وتوقعت أوبك نمو الطلب ب2.25 مليون برميل في اليوم في 2024.

وأبقى التقرير على توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري من دون تغيير عند 2.6%.

وحسب التقرير الشهري، ارتفع إنتاج الدول الأعضاء وعددها 13 دولة، في يونيو إلى 28.19 مليون برميل يوميا من 28.09 مليون برميل يوميا في المتوسط، بحسب مصادر ثانوية.

لكن وكالة الطاقة الدولية، خفضت توقعاتها لنمو الطلب هذا العام بمقدار 220 ألف برميل يوميا إلى 2.2 مليون برميل يوميا، حسبما نقلت رويترز الخميس.

وأرجعت الوكالة في تقريرها الشهري، تخفيض توقعاتها إلى الرياح المعاكسة والبيئة الاقتصادية الصعبة وتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، ما يعني أن الزيادة ستكون أقل قليلا مما كان متوقعا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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