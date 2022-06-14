عاودت أسعار النفط الارتفاع بعد تراجع شهدته في جلسة التداول المبكرة من يوم الثلاثاء مع تجدد المخاوف من أن عودة ظهور حالات كورونا قد تؤثر على الطلب على النفط في الصين.

وبدد النقص في المعروض هذه المخاوف معززا من ارتفاع الأسعار اذ وصل خام برنت إلى 123.32 دولار للبرميل مرتفعا 0.9% وخام غرب تكساس بنسبة 0.8% إلى 121.89 دولار للبرميل، حسب رويترز.

وبدأت منطقة تشاويانغ، وهي أكثر أحياء العاصمة الصينية اكتظاظا بالسكان-- ويبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة -- حملة اختبار جماعي لفيروس كوفيد تستمر لـ 3 أيام، بعد ظهور حالات إصابة في حانة. وتم التعرف على 10 آلاف شخص مخالطين للمصابين.

وأسعار النفط عرضة للتقلبات نتيجة الضغوط التضخمية وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

(إعداد: شيماء حفظي تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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