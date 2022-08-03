انخفضت أسعار النفط الأربعاء قبيل اجتماع منتجي أوبك+ وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي الذي يؤثر على الطلب.

تراجع خام برنت 0.4% إلى 100.16 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس بنفس النسبة 0.4% إلى 94.07 دولار للبرميل، حسب رويترز.

وتوقعت مصادر في أوبك + لرويترز أن تبقي المجموعة التي تضم روسيا على الإنتاج من دون تغيير في سبتمبر مع احتمال حصول زيادة طفيفة في الإنتاج.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا