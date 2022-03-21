قال أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين يوم الأحد، إن النظرة الحالية لسوق النفط تبدو متقلبة، لكن الشركة ترى طلب متزايد على النفط، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس).



وأضاف، الناصر أن الخطط الاستثمارية لأرامكو، تهدف للاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة.



جاء ذلك بعد إعلان أرامكو عن قفزة بنحو 124.4% في صافي أرباحها خلال العام الماضي ليصل إلى حوالي 412.4 مليار ريال (110 مليار دولار).



كما تتوقع "أرامكو" زيادة الإنفاق الرأسمالي خلال العام الحالي ليتراوح بين 150 إلى 187.5 مليار ريال مقارنة مع 119.6 مليار ريال في 2021، مرجعة هذه الزيادة إلى نمو الأنشطة المتعلقة بمشاريع زيادة إنتاج النفط الخام، ومعمل غاز تناقيب، وبرامج الحفر التطويرية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)