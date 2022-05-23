حددت شركة بروج للكيماويات سعر طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 2.45 درهم (0.66 دولار) وفقا لبيان يوم الاثنين، وهو ما يعد أكبر طرح في سوق أبو ظبي على الإطلاق - بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية- ويقدر الشركة عند قيمة سوقية تبلغ 73.6 مليار درهم (20 مليار دولار).

و "بروج" هي مشروع مشترك بين "أدنوك" وشركة "بورياليس" النمساوية، وتأسست في 1998.

وستبيع بروج 10% من أسهمها، ضمن سلسلة طروحات تنفذها شركة أدنوك الإماراتية في السوق الإماراتي.

ستبدأ فترة الاكتتاب اليوم و تنتهي في 28 مايو للأفراد و30 مايو للمستثمرين ومن المتوقع إدراج بروج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو القادم.

وقعت الشركة اتفاقيات استثمار رئيسية ب 2.1 مليار درهم (نحو 570 مليون دولار) .

تشمل قائمة المستثمرين مجموعة من الشركات الإماراتية ومجموعة "أداني" للاستثمار من الهند.

وقد أعلنت مجموعة "ملتيبلاي" للاستثمار والتي مقرها أبو ظبي استثمار 183.75 مليون درهم (50 مليون دولار) كمستثمر رئيسي في الطرح وكذلك قررت الشركة العالمية القابضة وهي أيضا شركة استثمار عالمية استثمار 183 مليون درهم في الطرح، وفق بيانات الشركات يوم الاثنين.

للمزيد:

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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