أبوظبي، الإمارات: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمارات الاستراتيجية ومقرها أبوظبي، اليوم استثمارها 183 مليون درهم في الطرح العام الأولي لشركة "بروج" المُقرر إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسوف تنفّذ الشركة هذا الاستثمار بسعر الطرح العام الأولي، كما ستلتزم بالنطاق السعري المُحدد لأسهم شركة "بروج" خلال فترة الاكتتاب بالكامل، والذي تم الإعلان عنه صباح اليوم.

وفي هذه المناسبة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "تواصل الشركة العالمية القابضة جهودها المبذولة نحو ترسيخ مكانتها كمؤسسة دولية تتطلع إلى الاستثمار في الأصول المُدرة للعوائد المرتفعة، تماشياً مع طموحات استراتيجيتها الرامية إلى تنويع محفظة استثماراتها. وفي ظل نمو أسواق رأس المال في المنطقة، وتحديداً قطاع البتروكيماويات، فإننا نمتلك كافة المقومات والإمكانات التي تؤهلنا إلى اقتناص أفضل الفرص مثل الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة بروج. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مساعينا المستمرة نحو الاستثمار في الشركات التي تعتمد عملياتها على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وفقاً لمبادئ المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، والتي تساهم بدورها في إيجاد حلول مبتكرة قادرة على معالجة تحديات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحقيق مكاسب مستدامة على الأجل الطويل. ولا تزال الشركة العالمية القابضة ملتزمة برؤيتها المتمثّلة في تطوير محفظة استثمارية متكاملة عبر مختلف القطاعات، بما يدعم أهداف نموّها على الأجل الطويل وبالتالي تأمين عوائد قوية ومجزية لصالح مساهميها".

وتجدر الإشارة أن شركة بروج كانت قد أعلنت نيتها لطرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 18 مايو 2022، ومن المتوقع إدراج أسهمها في السوق المالية بتاريخ 3 يونيو 2022.

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نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 25 كياناً و 22345 موظف، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com

جيما سيكستون

مديرة إدارة الاتصالات المؤسسية

gemma.sexton@ihcuae.com