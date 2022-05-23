استثمارات ألفا ظبي في قطاع الطاقة ترتفع إلى 734 مليون درهم في شهرين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة ش.م.ع"، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (Alphadhabi)، استثمارها 367 مليون درهم إماراتي في الطرح العام الأولي لشركة "بروج".

يأتي هذا الاستثمار فيما تواصل "ألفا ظبي" توسيع محفظتها المتنوعة من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمار الأخيرة في "صندوق ألفا ويف فينتشرز 2"، وشركة "طموح"، وبنك "ويو"، والطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي. ويساهم الاستثمار في "بروج"، التي تعتبر واحدةً من شركات البتروكيماويات الرائدة على مستوى العالم مع تمتعها بركائز أساسية قوية وإمكانات نمو كبيرة، في دعم المعايير الاستثمارية لـ "ألفا ظبي" على المستويين المؤسسي والقطاعي من خلال زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات الذي يشكل أحد أبرز قطاعات العمل المستهدفة للشركة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ظبي القابضة": "شهدنا خلال العامين الماضيين تطوراً كبيراً في منظومة الاستثمار والأسواق المالية لإمارة أبوظبي، حيث أصبحت أكثر نضجاً ودينامية وسيولة. ويعد استثمار ’ألفا ظبي‘ في الطرح العام الأولي لشركة ’بروج‘ مثالاً آخر على دعمنا المستمر لتطوير الأسواق المالية في المنطقة. وتشكل هذه الأنواع من الاستثمارات محور تركيز أساسي للشركة فيما نواصل تنمية منصتنا ومحفظتنا، ونحن فخورون بأن نكون أحد المستثمرين الرئيسيين في الطرح العام لشركة ’بروج‘".

وبالاستناد إلى ميزانيتها العمومية القوية، وسيولتها النقدية الممتازة، ومحفظتها الواعدة من الاستثمارات والصفقات المرتقبة، تتمتع ألفا ظبي بالمرونة الكافية للاستثمار بشكل فعال كجزء من استراتيجية نموها بالتوازي مع اغتنام الفرص المتاحة للمشاركة في عمليات الإدراج الرئيسية في الإمارة، ومواصلة التزامها بدعم جهود التنويع الوطنية، وخلق قيمة ممتازة لمساهميها.

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حول ألفا ظبي القابضة:

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد الشركة من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 100 شركة من مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 80 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

للاستفسارات الإعلامية:

ألفا ظبي القابضة

زياد شاكر أبو ريان | مسؤول علاقات المستثمرين

IR@alphadhabi.com

مجموعة برونزويك للاستشارات الإعلامية

دومينيك وايتينج / جاد معمرباشي

alphadhabi@brunswickgroup.com