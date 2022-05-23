أبوظبي، الإمارات: أعلنت مجموعة "ملتيبلاي" (سوق أبوظبي للأوراق المالية: Multiply أو "المجموعة")، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، اليوم الاتفاق على شراء أسهم في الطرح العام الأولي لشركة "بروج" بمبلغ إجمالي قدره 183.75 مليون درهم (50 مليون دولار) كمستثمر رئيسي. وتخطط "ملتيبلاي" الاستثمار وفقاً لسعر الطرح النهائي الذي حددته "بروج".

وفي هذه المناسبة، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي:"يؤكد هذا الاستثمار على ثقتنا في سوق أبوظبي الذي حافظ على زخم قوي في سوق رأس المال بالرغم من التحديات التي طرأت على الاقتصادي العالمي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى النمو الاقتصادي القوي لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تطور السوق وزيادة مرونته.

"نشهد طلباً حقيقياً على العديد من الحلول المبتكرة التي تستند على أحدث تقنيات شركة ’بروج‘ في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية، والتنقل، والزراعة، والبنية التحتية، وخصوصاً في البلدان النامية التي تركز فيها الشركة على التوسع مستقبلاً. لقد نمت الشركة لتصبح أحد أكبر مصنّعي للبوليمرات المنتجة بشكل مستدام في العالم، وزادت إنتاجها بمقدار 10 أضعاف منذ عام 2001، لتصل عائداتها إلى 5.5 مليار دولار في عام 2021. نتوقع أن يتواصل زخم هذا النمو نتيجة للنمو السكاني العالمي والتوسع الحضري، وخصوصاً للحلول القابلة لإعادة التدوير. يُعد التركيز على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية حوكمة الشركات عاملاً بالغ الأهمية في إستراتيجية الاستثمار الخاصة بنا".

ويُعد هذا الاستثمار كذلك بمثابة فرصة للشراكة مع مجموعة أدنوك، والتي من المقرر أن تؤدي دوراً فعالاً في النمو المستدام لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. كما اعتمدت شركة بروج أجندة استدامة شاملة مع تركيز قوي على تعزيز اقتصاد خالٍ من النفايات البلاستيكية. وتهدف إلى تقليل انبعاثات النطاق الأول بنسبة 25٪، وكثافة استخدام الطاقة بنسبة 30٪، والإحراق المستمر بنسبة 100٪ بحلول عام 2030.

واستثمرت المجموعة خلال الـ 12 شهراً الماضية 367 مليون درهم (100 مليون دولار) في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) كمستثمر أساسي. كما استثمرت في شركات عالمية عالية النمو وذات إمكانات كبيرة لتحقيق الأرباح مثل منصة الوسائط الرقمية الأمريكية "فايرفلاي"، وشركة المحتوى المرئي "جيتي إميجز"، والعلامة التجارية العالمية "سافاج X فينتي" للفنانة الشهيرة ريانا والمتخصصة في قطاع الأزياء عبر منصّات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى "بال" للتبريد القابضة، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وفيولا كوميونيكيشنز.

وكانت ملتيبلاي قد أعلنت مؤخراً عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، محققة أرباحاً صافية بلغت 334.9 مليون درهم. وتتمثل استراتيجية المجموعة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تحقق لها نمواً مربحاً من خلال بناء محفظة متنوعة توازن بين الشركات ذات الأداء الثابت والدخل المتكرر والشركات عالية النمو.

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عن مجموعة ملتيبلاي

هي شركة قابضة مقرها أبوظبي ولها حضور عالمي عبر عدة مجالات، بما في ذلك الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. تحقق المحفظة المتنوعة للمجموعة توازنًا بين الشركات الثابتة التي تولد الدخل المتكرر والأعمال عالية النمو.

ومن خلال نظرتها المستقبلية، تواصل المجموعة التوسع من خلال النمو العضوي للأعمال القائمة، وتمكينها برأس المال والتكنولوجيا والأدوات لاكتساب أو إنشاء حلول مبتكرة واكتساب التميز التشغيلي لتصبح رائدة في مجالاتها. وتسعى مجموعة ملتيبلاي إلى عمليات استحواذ مدفوعة بالتكنولوجيا وقابلة للتطوير عن طريق تمكين عمليات النمو المستدام والتركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.

من كبار المساهمين في مجموعة ملتيبلاي، الشركة العالمية القابضة (IHC)، التي تعد واحدة من أسرع الشركات نمواً وأكثرها قيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.