صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الأسهم، ومدفوعة بالقلق الناتج عن تشديد الإمدادات مع ترقب عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، بحسب رويترز.



وارتفع خام برنت 0.8% ليبلغ 111.74 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% لـ 109.06 دولار للبرميل، بحسب رويترز.



وتجاهلت أوبك+ دعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، وأبقت على نفس معدل الزيادة في الإنتاج دون تغيير في اجتماع لها الخميس.



هذا وقد أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي الخميس مشروع قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في أوبك + بسبب ما يرونه تآمر المجموعة لرفع الأسعار، بحسب تقارير إعلامية.

ولكن مشروع القانون لايزال مشروع فقط ويحتاج موافقة مجلسي الشيوخ والنواب والرئيس ليكون قانون.

للمزيد: أوبك + تقرر الالتزام بخطتها لشهر يونيو



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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