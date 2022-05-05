قررت مجموعة أوبك + المصدرة للنفط الالتزام بخطتها لزيادة انتاج النفط بمقدار 432 الف برميل يوميا لشهر يونيو، وفقاً لبيان نشرته منظمة أوبك.

وفي اجتماعهم الشهري عبر الفيديو، قرر وزراء النفط يوم الخميس الإبقاء على نفس الزيادة من دون تغيير، على أن يجتمعوا مجدداً في 2 يونيو.

ووصف بيان نشرته أوبك السوق بالمتوازن وأشار الاجتماع أيضا الى استمرار تداعيات العوامل الجيوسياسية والمسائل الأخرى المتعلقة بجائحة كورونا.

وجاء هذا القرار متماشياً مع توقعات السوق والمحللين.

وكانت المجموعة قد اتفقت في يوليو العام الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر ابتداء من أغسطس إلى أبريل 2022 للتخلص تدريجيا من 5.8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر 2022، وهو أقل من خطة خفض الإنتاج التي اعتمدتها المجموعة عام 2020 بعد أن أثرت جائحة كورونا على الطلب على النفط وهبطت الأسعار.

ورفعت المجموعة سقف الإنتاج بحسب الخطة إلى 432 ألف برميل لشهر مايو وهو المستوى المتوقع الإبقاء عليه لغاية نهاية سبتمبر.

(إعداد: ريم شمس الدين، تحرير: ياسمين صالح للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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