*تم تحديث موقع القصة على زاوية عربي

تغلبت المخاوف بشأن الإمدادات وارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، قبيل قرار منتظر للفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة من شأنه أن يحد من زيادة الأسعار.

أعلنت شركة غازبروم الروسية، وقف توربين آخر في خط أنابيب نورد ستريم 1 للصيانة وتقليص الإنتاج منه إلى 33 مليون متر مكعب يوميا - بدلا من 160 مليون متر مكعب يوميا - بدءا من 27 يوليو.

للمزيد: غازبروم الروسية توقف توربين في خط نورد ستريم 1 للصيانة

و في وقت سابق اليوم، ارتفع خام برنت 1.6% إلى 106.81 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس 1.5% إلى 98.17 دولار للبرميل.

ويتأرجح السوق بين الإمدادات المضطربة نتيجة العقوبات الغربية على روسيا وبين مخاوف ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي محتمل مع رفع رابع متوقع للفائدة ما بين 0.75 و1%.

على صعيد آخر، قال مسؤولون أكراد في العراق إن عدة صواريخ سقطت على حقل خور مور للغاز في السليمانية، شمال العراق، الاثنين بدون وقوع أضرار أو إصابات، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا