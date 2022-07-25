أعلنت شركة غازبروم الروسية، في بيان الاثنين، إيقاف توربين في خط نورد ستريم 1 بدءا من 27 يوليو للصيانة، وتخفيض إمدادات الغاز إلى 33 مليون متر مكعب يوميا، ولم تحدد موعد إعادة تشغيله.

ويبلغ حجم الانتاج الحالي من هذا التوربين أكثر من 160 مليون متر مكعب يوميا، بحسب رويترز.

وكانت شركة غازبروم خفضت سابقا إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" معللة ذلك بعدم تسلمها المعدات الضرورية من شركة سيمنز الألمانية لصيانة الخط لكنها أعلنت بعد ذلك أن عملية الصيانة تمت خلال الفترة بين 11 و 21 يوليو.

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ويزود خط أنابيب "نورد ستريم 1" ألمانيا بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق ولا يمر عبر أي دولة أخرى، وبدأ تشغيله عام 2012 بعدما كلف حوالي 7.4 مليار يورو من الاستثمارات، بحسب دويتش فيله.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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