ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس على الرغم من رفع الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم، بدعم من مخاوف الإمدادات.

ارتفع خام برنت بنسبة 1.1% إلى 107.82 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس بنسبة 1.5% إلى 98.70 دولار للبرميل، حسب رويترز.

رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأربعاء بنسبة 0.75% مواصلا خطته لمواجهة التضخم، والذي من شأنه أن يخفض النمو العالمي ويقلص الطلب على النفط.

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وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزون البنزين الأمريكي 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي وكذلك تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكي بمقدار 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليون برميل، بحسب رويترز.

وانتعشت الأسعار أيضا مع إعلان مجموعة السبع نيتها لفرض حد سعري على النفط الروسي بحلول ديسمبر المقبل، ما يزيد من ضغوط نقص المعروض في سوق مضغوط بالفعل، بحسب رويترز.

(إعداد: ِشيماء حفظي ، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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