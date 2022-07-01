سيطرت المخاوف بشأن الركود على أسعار النفط يوم الجمعة لتهبط بالأسعار ولم يؤثر إعلان ليبيا القوة القاهرة الخميس على الأسعار بشكل كبير.



انخفض خام برنت بنسبة 0.2% إلى 108.83 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس بنسبة 0.4% إلى 105.39 دولار للبرميل، بحسب رويترز.



كانت مجموعة منتجي أوبك + (والتي تضم روسيا) تمسكت يوم الخميس باستراتيجيتها للإنتاج، حيث سبق وأقرت زيادة شهرية بمقدار 648 ألف برميل يوميا في كل من يوليو وأغسطس.

للمزيد: أوبك بلس تبقي على زيادة الإنتاج بدون تغيير في أغسطس



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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