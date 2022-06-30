أبقى تحالف دول أوبك بلس المصدرة للبترول، يوم الخميس، على زيادة الإنتاج المقررة لشهر أغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا، بدون تغيير عما اعتمده الشهر الماضي.

وقررت دول التحالف في اجتماعها السابق في 2 يونيو زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس، بدلا من زيادة تبلغ 432 ألف برميل يوميا.

وكانت أوبك بلس قد التزمت بزيادة تدريجية للإنتاج بلغت 400 ألف برميل منذ أن خفضت إنتاجها بشكل هائل عام 2020 نتيجة جائحة كوفيد التي قلصت الطلب على البترول وأدت إلى تهاوي أسعار النفط إلى مستويات دنيا.

وراجعت المجموعة الزيادة المقررة لشهر مايو لتبلغ 432 ألف برميل يوميا بموجب اتفاقها عام 2020 الذي من المفترض أن ينتهي العمل به في سبتمبر من هذا العام.

وقال بيان مشترك نشرته أوبك على موقعها إن قرارها جاء في ضوء أساسيات السوق أي العرض والطلب والإجماع حول النظرة المستقبلية حيالها.

وأرفقت أوبك جدول يحدد إنتاج دول المجموعة البالغ عددها 23، ليبلغ إنتاج السعودية 11 مليون برميل يوميا في أغسطس. وكانت السعودية ضخت 11 مليون برميل يوميا من النفط في نوفمبر 2018، بحسب مبادرة البيانات المشتركة التي تعرف باسم "جودي" والتي تجمع بيانات من دول منتجة للبترول أعضاء في منظمات عالمية من بينها أوبك.

وستجتمع أوبك والدول من خارجها التي تضم روسيا في 3 أغسطس لمراجعة سياسة الإنتاج الشهرية.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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