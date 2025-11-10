تدرس شركة مباشر كابيتال المصرية العاملة بمجال الخدمات المالية، إطلاق صندوق للاستثمار في قطاع العقارات وآخر في قطاع الصحة، حسب إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لزاوية عربي.

تأسست مباشر كابيتال مصر في 2018 وتعمل بمجال تداول الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، وذلك ضمن مجموعة مباشر البحرين التي تأسست في 2007، بحسب بيانات رسمية.

"بندرس إطلاق صندوق استثماري في قطاع العقارات وصندوق آخر في قطاع الصحة،" وفق رشاد مشيرا إلى أنه سيتم تحديد خلال العام المقبل أي صندوق سيتم إطلاقه أولا وذلك بعد انتهاء الدراسات. ولم يعطي رشاد تفاصيل عن موعد إطلاق هذه الصناديق أو أحجامها.

خلفية سريعة عن صناديق الشركة الحالية

لدى مباشر كابيتال مصر 3 صناديق استثمار قائمة: واحد في الأسهم والثاني في الدخل الثابت، بينما أنهت مؤخرا الاكتتاب في صندوقها الثالث المخصص للاستثمار بالذهب.

وتقوم الشركة حاليا بالعمل على اجراءات إطلاق صندوقين آخرين. حيث حصلت على موافقة البورصة المصرية لإطلاق صندوق يحاكي مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV، فيما تترقب موافقة هيئة الرقابة المالية لإطلاق صندوق دولاري.

وكانت البورصة أطلقت مؤشر "EGX35-LV" في أغسطس 2025، والمتخصص في أسهم الشركات ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة وتتنوع تلك الشركات بين 13 قطاع.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

