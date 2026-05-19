تستهدف شركة بلتون لإدارة الأصول المصرية التابعة لبلتون القابضة المدرجة ببورصة مصر، إطلاق صندوق للاستثمار في الذهب الشهر المقبل، وفق خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية في بلتون القابضة لزاوية عربي، على هامش فعالية بشرم الشيخ الجمعة.

تنشط الصناديق الاستثمارية في مصر، في ظل تضخم مرتفع والحاجة لأدوات استثمارية متنوعة، وقد انتعشت إصدارات الصناديق العقارية وصناديق المعادن خاصة الذهب.

وسبق أن أطلقت بلتون صندوقي معادن أحدهما للذهب وآخر للفضة وكلاهما بالتعاون مع شركة إيفولف للاستثمار المصرية.

في رد على سؤال بشأن جديد الشركة فيما يتعلق بالصناديق المتوقع إطلاقها قريبا، قال البواب: "فيه صندوق معادن نفيسة برضه مع أحد الشركاء .. ذهب،"، مشيرا إلى أن هذا الصندوق حاليا في مرحلة التنفيذ ويتوقع إطلاقه أول يونيو بدون تفاصيل عن الشريك.

وأضاف البواب أن صندوق الذهب المشار إليه من المتوقع إطلاقه بالتزامن مع صندوقين آخرين تحدث لنا بشأنهما سابقا: صندوق نقدي وصندوق عائد ثابت بتوزيعات شهرية.

وأضاف "الثلاثة دول إن شاء الله في بداية سته (يونيو) يكونوا طلعوا".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح)

