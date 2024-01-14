القاهرة: تعلن شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن قيام شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، أكبر شركة مستقله لإدارة صناديق استثمار والمحافظ الاستثمارية، بإدارة صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك".

يهدف صندوق سبائك، والذي تم تأسيسه بالشراكة بين شركة إيفولف انفستمنت وشركة بلتون سيكيوريتيز هولدينج، إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9. ويستهدف الصندوق استثمار 10 مليون جنيه مصري من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة 100 جنيه مصري. وقد قامت الجهات المؤسسة بالاكتتاب في الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري.

ويعد الهدف الرئيسي من إطلاق الصندوق هو تقديم وسيلة مبتكرة وآمنه للاستثمار في الذهب داخل مصر، في ظل تزايد الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات اسعار الصرف، بالإضافة إلى توفير فرصة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية. ولضمان أقصى قدر من الأمان والحماية لأصول الصندوق، يتم التأمين على سبائك الذهب الموجودة داخل الصندوق وتخزينها من قبل شركة إيجي كاش، وهي مؤسسة مالية متخصصة ومملوكة للبنك المركزي المصري.

وقد صرحت داليا شفيق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار قائلة: " يسعدنا أن نعلن عن إضافة فئة أصول جديدة إلى قائمة منتجاتنا الاستثمارية وذلك عن طريق تقديم أداة متميزة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب بطريقة ميسرة مع ضمان أن الذهب المستثمر فيه على أعلى مستويات النقاء ويتم تخزينه والتأمين عليه بواسطة مؤسسة مالية كبرى".

وقد أعرب خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية لشركة بلتون المالية القابضة عن سعادته بالتعاون مع شركة إيفولف انفستمنت لإطلاق صندوق "بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب – سبائك"، حيث اعتبر أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة وبارزة في المجال المالي في مصر بتقديم منتج مبتكر للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب والذي يعد من أكثر الأصول استقرار وحفظا للقيمة على المدى الطويل. ومن خلال الجهود المشتركة للشركتين، تستهدف الشركتين تقديم المزيد من الفرص الاستثمارية والمساهمة في نمو وتنوع سوق المال المصري.

كما اضاف البواب ان صندوق الذهب "سبائك" يتماشى مع استراتيجيه بلتون لإدارة صناديق الاستثمار التي تستهدف تقديم العديد من إصدارات صناديق الاستثمار لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المتنوعة واهدافهم الاستثمارية. ويعد "سبائك" ثاني صندوق يتم اطلاقه بعد صندوق B-Secure، الذي يستثمر في أدوات الدين بالجنيه المصري بحجم يزيد عن 1.6 مليار جنيه مصري حالياً.

عقب سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمارات، قائلاً: "تمثل الشراكة مع بلتون سيكيوريتيز هولدينج أول الخطوات الهامة على مسار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين الشركتين. ونحن سعداء بهذه الشراكة لأنها تعمل على تقديم حلولا مبتكرة إلى سوق رأس المال. ونحن لا نستهدف تقديم فرصة فريدة للاستثمار في الذهب عيار 24 قيراطا فحسب، بل ندعم أيضا جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في ابتكار وتقديم منتجات جديدة لسوق المال، وتعد هذه الشراكة بين بلتون سيكيورتيز هولدينج وإيفولف إنفستمنت بمثابة شهادة على ذلك، وعلى التزامنا بتعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر".

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عن بلتون لادارة صناديق الاستثمار:

تأسست شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، ذراع إدارة الأصول لشركة بلتون القابضة، في عام 2004 مع التركيز على تقديم منتجات مالية مبتكرة إلى الأسواق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدير الشركة حاليًا أصولًا تزيد قيمتها عن 25 مليار جنيه مصري لقاعدة عريضة من العملاء من المؤسسات العامة والخاصة من خلال 14 صندوقًا محليًا تشمل الصناديق النقدية اليومية والصناديق ذات الدخل الثابت وصناديق الأسهم والصناديق المتوازنة، إلى جانب العديد من الصناديق الإقليمية ومجموعة من المحافظ الاستثمارية المتنوعة. وتتمتع الشركة بسجل حافل من الانجازات والتفوق في الأداء، وذلك بفضل فريق العمل المتخصص بخبرة مجتمعة تتجاوز 300 عام في إدارة الأصول في مصر والشرق الأوسط.

عن بلتون سيكيوريتيز هولدنج:

تأسست شركة بلتون سيكيورتيز هولدينج، إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، في عام 2006 كشركة قابضة تركز بشكل أساسي على الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية، وتقديم خدمات أمناء حفظ الأوراق المالية من خلال الترخيص الممنوح لها من هيئة الرقابة المالية وعضوية كل من شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي. حيث تقدم الشركة حاليًا خدمات الحفظ المركزي لأجمالي أصول تزيد قيمتها عن 120 مليار جنيه. وقد حصلت الشركة لاحقًا على ترخيص مزاولة نشاط صناديق الاستثمار في عام 2020. وهي الراعي الرسمي لصندوق بلتون للدخل الثابت اليومي (B-Secure).

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون المالية القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

علاقات المستثمرين:

ممدوح عبد الوهاب

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والاتصال

إيمان صادق

مدير علاقات المستثمرين

ir@beltoneholding.com

عن ايفولف للاستثمار القابضة:

ايفولف للاستثمار القابضة هي شركة استثمار تستهدف إنشاء وتشغيل منظومة متكاملة للاستثمار في صناعة المعادن الثمينة والذهب في مصر بما في ذلك تجارة المعادن الثمينة، والخدمات اللوجستية، والمنتجات الرقمية، وصناعة سوق المعادن الثمينة، والمنتجات المالية غير المصرفية المدعومة بالذهب، والذهب المختلط ومنتجات سوق رأس المال التقليدية المدعومة بالذهب. بدأت GNT، ذراع التداول لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، عملياتها في أكتوبر 2019 بهدف تقديم أول صانع سوق للذهب في مصر يتوافق مع معايير LBMA الدولية للمعادن النفيسة، وبالتالي وضع معيار مصري على غرار معايير LBMA والامتثال لها في مصر. وتلي ذلك تأسيس شركة ايفولف القابضة بهدف تأسيس مجموعة متكاملة من الشركات التابعة، كل منها متخصص في أحد أنشطة المنظومة المتكاملة الاستثمار في المعادن الثمينة.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.evolveholding.co

د.سامح الترجمان

الرئيس التنفيذي

seltorgoman@evolveinvestment.com