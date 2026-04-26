تستهدف شركة بلتون لإدارة الأصول المصرية التابعة لشركة بلتون القابضة المدرجة ببورصة مصر، إطلاق صندوقي استثمار جديدين الشهر المقبل، ضمن خطة لإطلاق ما بين 5-6 صناديق استثمار جديدة قبل نهاية هذا العام 2026، وفق خليل البواب، رئيس الأسواق في بلتون القابضة لزاوية عربي.

تنشط الصناديق الاستثمارية في مصر، في ظل تضخم مرتفع والحاجة لأدوات استثمارية متنوعة، وقد انتعشت إصدارات الصناديق العقارية وصناديق المعادن خاصة الذهب. وأطلقت بلتون الشهر الماضي أول صندوق للاستثمار في الفضة بالتعاون مع شركة إيفولف للاستثمار.

"صندوقين يتوقع إطلاقهما الشهر القادم وهما صندوق عائد ثابت بتوزيعات شهرية والثاني صندوق نقدي،" وفق البواب، مشيرا إلى أنه تم تحديد 3 صناديق مستهدفة وجاري العمل على الصناديق المتوقعة الأخرى لهذا العام.

وحسب البواب، فالصندوق الثالث هو صندوق عقاري ومن المستهدف إطلاقه خلال النصف الثاني من العام الحالي، وسيركز على الوحدات الفندقية والمكاتب الإدارية، فيما لا يزال اختيار مواقع هذه الوحدات قيد الدراسة.

"نستهدف أن نصل بمحفظة الصناديق التي يتم إداراتها إلى 50 مليار جنيه (948.9 مليون دولار) أو أكثر مقارنة بنحو 39.2 مليار جنيه بنهاية 2025،" وفق البواب.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

