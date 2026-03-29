انطلق الأحد، الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار في الفضة في مصر، ويتوقع أن يستمر الاكتتاب في الصندوق الذي أطلقته شركتا بلتون لإدارة الأصول - التابعة لبلتون القابضة المدرجة ببورصة مصر - وإيفولف للاستثمار، لنحو أسبوع، وفق خليل البواب، الرئيس التنفيذي للأسواق المحلية والإقليمية بشركة بلتون القابضة، لزاوية عربي.

وقد شهدت صناديق الاستثمار المرتبطة بالمعادن انتشار واسع في مصر مؤخرا، وبدأت بعدة صناديق للاستثمار في الذهب، فيما تسعي شركات حاليا لاستثمار الزخم في أسعار الفضة بإطلاق صناديق للاستثمار في هذا المعدن أيضا.

"متوقعين مدة الاكتتاب أسبوع.. ده هيكون أول صندوق للفضة،" وفق البواب، دون الإفصاح عن الحجم المستهدف للصندوق.

ويأتي إطلاق الصندوق وسط تقلبات شديدة في الأسواق فيما تستمر الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي بهجمات إسرائيلية أمريكية ضد إيران للأسبوع الخامس على التوالي، وتزداد المخاوف من انخراط جماعة الحوثي اليمنية - المدعومة من إيران - في الصراع.

تفاصيل سريعة عن الصندوق الجديد

(وفق تصريحات خليل البواب لزاوية)

- الصندوق باسم "بلتون إيفولف للاستثمار في الفضة ذو العائد اليومي التراكمي" وهو أول صندوق استثماري متخصص في الفضة داخل السوق المصرية.

- سعر الوثيقة جنيه واحد، والحد الأدنى للشراء وثائق أي 10 جنيه.

- يتيح الصندوق خيار الاسترداد النقدي بدون مصروفات، فيما يمكن للعملاء استرداد عيني - بمعنى الحصول على فضة - فقط حينما يتخطى حجم شراء العميل 10 كيلوغرام من الفضة وحينها يتم الاسترداد بمصروفات.

- يتم تلقي الاكتتاب من خلال 4 شركات محلية: بلتون لتداول الأوراق المالية، ثاندر لتداول الأوراق المالية، شركة البريد للاستثمار، وشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

