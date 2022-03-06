ارتفع مؤشر تداول السعودي يوم الأحد إلى أعلى مستوى منذ عام 2006 بدعم من عدة عوامل على رأسها أسعار النفط.

وتشهد تداولات البورصة السعودية انتعاش منذ ديسمبر الماضي بسبب تدفق الأخبار والأحداث الإيجابية للسوق، آخرها ارتفاع أسعار النفط بعد أزمة روسيا وأكرانيا، بحسب ما قاله عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية لزاوية عربي.

وقال: "السعودية بدأت العام بالكثير من الطروحات الأولية، وهذا رفع قيم التداول، كما أن ارتفاع أسعار النفط يجذب أنظار المستثمرين إلى الأسواق المصدرة للبترول وعلى رأسها السعودية، وهو ما رفع أسهم شركة أرامكو، وأيضا إعلان القابضة تداول عن أرباح العام وهو إيجابي لسهم الشركة والمؤشر ككل"، حسب الألفي.

وارتفع سهم أرامكو الأحد بنسبة 1.35% إلى 44.95 ريال سعودي (11.98 دولار).



وتوقع الألفي أن تواصل البورصة السعودية أدائها التصاعدي على المدى المتوسط مع استمرار أزمة روسيا وأكرانيا واستمرار المحفزات الإيجابية للسوق بشكل عام.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

#أخباراقتصادية