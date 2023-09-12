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استحواذ إماراتي وتقسيم.....
فيديو
الأسواق
سبتمبر ١٢، ٢٠٢٣
استحواذ إماراتي وتقسيم.. ماذا يحدث في أشهر شركة دخان بمصر؟
أحدث بيانات وتحليلات الأسواق
سلطنة عُمان
بيان صحفي: شركة أوكيو لشبكات الغاز العُمانية تعلن النطاق السعري لأسهمها وفترة الاكتتاب
سندات
رويترز: حكومة الإمارات تخطط لبيع سندات دولارية لأجل 10 سنوات
السعودية
مُحدث- صادرات السعودية من النفط الخام تصل إلى 6 مليون برميل يوميا في يوليو
عُمان
تفاصيل جديدة في طرح أوكيو لشبكات الغاز العُمانية
أسهم
السعودية
"مُلكية للاستثمار" تعتزم طرح 20% من أسهمها بالسوق الموازية في البورصة السعودية
مصر
مجلس إدارة "باكين" يوافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية
الإمارات
إمباور تعلن عن تحديد موعد اجتماع لمناقشة توزيعات أرباح تعادل 0.0425 درهم للسهم
استحواذات
فيديو: استحواذ إماراتي وتقسيم.. ماذا يحدث في أشهر شركة دخان بمصر؟
عملات
البحرين
بيان صحفي: بينانس البحرين تطلق منتجات تداول العقود الآجلة في المملكة
روسيا
بوتين: دول "بريكس" ستعمل على الانتقال للعملات المحلية
عملات رقمية
"بينانس" للعملات المشفرة تتقدم بطلب قضائي وقائي ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
عملات رقمية
مقابلة:"رين" للأصول المشفرة تحصل على رخصة جديدة من الإمارات وتأمل دخول السوق السعودي والمغربي
سلع
السعودية
بيان صحفي: أرامكو السعودية تدخل سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية بالاستحواذ على (إسماكس)
نفط
أسعار النفط تقترب من أعلى مستوى في 10 شهور
الإمارات
بيان صحفي: مساهمو مجموعة أغذية يوافقون على توزيع 65.31 مليون درهم أرباح مرحلية للنصف الأول من عام 2023
نفط
أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 و 2024
الدخل الثابت
سندات
بيان صحفي: سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج سندات (طاقة) بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في سوقه الرئيسي
الإمارات
بيان صحفي: بنك أبوظبي التجاري يحدد سعر سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار أمريكي
دبي
مُحدث: موانئ دبي العالمية تعتزم طرح صكوك خضراء دولارية لأجل 10 سنوات - رويترز
الإمارات
مٌحدث: بنك أبوظبي التجاري يعتزم بيع سندات خضراء لمدة 5 سنوات
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اكتتاب
مٌحدث: شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية تعلن عن طرح عام أولي على تداول
السعودية
تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة أديس القابضة السعودية
السعودية
"رعاية" السعودية توقع اتفاقية بـ 193.2 مليون ريال للاستحواذ على شركة مستشفى الرعاية التخصصية بجدة
الإمارات
مبادلة الإماراتية تفتتح مكتب لها في العاصمة الصينية بكين - رويترز
اقتصاد
زاوية بودكاست: بيع، طروحات وخفض طوعي
السعودية
شركة ريال للاستثمار والتنمية السعودية تعتزم طرح 9% من أسهمها للاكتتاب
السعودية
رئيس جديد لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف"
غاز
"أدنوك للغاز" توقع عقد توريد للغاز مع بتروتشاينا الصينية
مصر
مُحدث: الشرقية للدخان المصرية تقرر تقسيم الشركة لفصل الأصول العقارية غير المستغلة