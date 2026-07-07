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تعتزم مجموعة T2S المغربية المتخصصة في الأجهزة والمعدات الطبية، تنفيذ طرح عام أولي ل22.6% من أسهمها - من خلال إصدار أسهم جديدة وبيع أسهم قائمة - في بورصة الدار البيضاء، وفق بيان صادر عن المجموعة الاثنين.

يعد الطرح الأول في البورصة منذ بداية العام.

فماذا نعرف عن الطرح المرتقب ومن هي T2S؟

(وفق نشرة الطرح + بيانات رسمية + موقع الشركة)

- تأسست عام 1992.

- تعمل في المغرب، كما تمتد عملياتها إلى عدد من الدول الأفريقية مثل موريتانيا، السنغال، غينيا، والكاميرون.

- تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.1 مليار درهم مغربي (ما يعادل 117.5 مليون دولار)، مقسمة بين زيادة في رأس المال بقيمة 350 مليون درهم من خلال إصدار 1.6 مليون سهم جديد إلى جانب بيع 3.4 مليون سهم قائم بقيمة 750 مليون درهم.

- سعر الطرح حدد عند 223 درهم للسهم الواحد.

- من المقرر أن يستمر الاكتتاب خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2026.

- يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة يوم 27 يوليو.

- ستستخدم حصيلة الطرح لدعم خطط النمو والتوسع في قطاع الرعاية الصحية بأفريقيا + الاستحواذات.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: أمنية عاصم، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح للتواصل zawya.arabic@lseg.com: )

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