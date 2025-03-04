يخطط صندوق سي ثري كابيتال 1 أو 1 C3 Capital للاستثمار المباشر في الأسهم المتداولة (PIPE) ببورصة مصر، لاستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار جنيه (29.6 مليون دولار) للاستحواذ على حصص في 4 إلى 6 شركات مدرجة بالبورصة خلال عام 2025، وفق أحمد حسين، الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار بشركة سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار لزاوية عربي.

خلفية سريعة

تم الإعلان عن الصندوق، وهو الأول من نوعه يُطلق من داخل مصر، يوم الاثنين، وستديره شركة سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار المشتركة بين مجموعة سي آي كابيتال القابضة وكومباس كابيتال للاستثمارات المالية المصريتين.

وجمع الصندوق التزامات من مستثمرين بنحو 1.8 مليار جنيه في الإغلاق الأول، ويُتوقع أن يصل حجم الالتزامات إلى 3 مليار جنيه لدى الإغلاق النهائي.

ومن بين المستثمرين في الإغلاق الأول بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، بنك قناة السويس، شركة إي فاينانس المدرجة بالبورصة، ميد بنك، وشركة مصر لتأمينات الحياة.

ويركز الصندوق على الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة، من خلال حصص أقلية مؤثرة تتراوح بين 10 - 30%، ما يجعل له دور فعال في مجلس إدارة هذه الشركات.

ما الجديد؟

"مستهدفين نستثمر مبلغ خلال السنة دي .. ما بين مليار – مليار ونص جنيه في 4 – 6 شركات مدرجة بالبورصة المصرية خلال عام 2025،" وفق حسين، الذي لم يفضل الكشف عن القطاعات المستهدفة للصندوق.

وتوقع الرئيس التنفيذي الإغلاق النهائي للصندوق خلال هذا العام.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا