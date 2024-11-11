تعتزم شركة أدنوك للغاز الإماراتية والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاستحواذ على 60% من مشروع الرويس للغاز الطبيعي في الإمارات مقابل قيمة تصل إلى 5 مليار دولار، وفق بيتر فاندريل الرئيس المالي للشركة في دائرة مستديرة افتراضية الاثنين.

ومشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، يجري تطويره في أبوظبي، وسيكون أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعمل بالطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن تستحوذ أدنوك للغاز على كامل حصص الشركة الأم أدنوك في مشروع الرويس، ويُتوقع أن تتم صفقة الاستحواذ خلال النصف الثاني من 2028.

وعن اهتمام أدنوك للغاز بمشروع الرويس، قال الرئيس المالي إنه سيساهم في مضاعفة إنتاج الشركة الحالي من الغاز الطبيعي بأكثر من الضعف ليصل إلى أكثر من 15 مليون طن متري سنويا، لتكون أدنوك للغاز قادرة على الاستجابة للزيادة المتوقعة في الطلب.

ويُتوقع أن ينمو الطلب على الغاز في الإمارات بنسبة 6% حتى 2030، نتيجة توسع النشاط الاقتصادي والنمو السكاني والصناعي.

وقال فاندريل، إن الاستحواذ المزمع هو جزء من استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار تعتزم الشركة ضخها للتوسع خلال السنوات الخمس المقبلة في مشروعات تحت التنفيذ لزيادة طاقتها الإنتاجية، فيما تدرس جدوى مشروعين آخرين للاستثمار فيهما.

وستمتلك أدنوك للغاز 60% من مشروع الرويس، فيما تتوزع الحصة الباقية بين شركات بي بي البريطانية، وميتسوي وشركاه، وشل، وتوتال إنيرجيز بحصة 10% لكل منهم.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفعت إيرادات أدنوك للغاز بنحو 8% على أساس سنوي إلى أكثر من 23 مليار درهم (6.3 مليار دولار) مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات وتحسن أسعار التصدير، وفق بيان للشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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